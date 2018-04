O feirense Tiago Duarte Mourão, estudante na EB 2/3 Fernando Pessoa arrecadou no passado dia 23 de Março, em Mirandela, a Medalha de Ouro na final nacional das Olimpíadas Portuguesas da Matemática (na categoria A do 8º e 9º ano). O feirense Tiago Marques, aluno no Colégio Internato dos Carvalhos, conseguiu, também, a sua terceira medalha de ouro.

Leia mais na edição impressa do Jornal N ou assine a versão digital aqui