Tradição das Fogaceiras luta pela sobrevivência na Venezuela

A comunidade luso-venezuelana celebrou, pela 20.ª vez, as Festas das Fogaceiras, em honra do mártir São Sebastião, uma iniciativa que teve, segundo os organizadores, pouca participação de jovens, devido à emigração de lusodescendentes que escapam da crise no país. “[A festa] mudou de uma maneira muito significativa porque nos primeiros anos de festividade tínhamos um grupo de jovens, incluindo os meu próprios filhos e os de outros organizadores, nos quais víamos garantido o futuro desta organização, mas hoje 90% dessa juventude já não está na Venezuela”, disse o presidente da Associação Amigos de Terras de Santa Maria da Feira, de onde provém a tradição.