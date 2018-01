Tradição secular da Fogaça passou pelas mãos dos pasteleiros do amanhã

Na passada quarta-feira, os alunos de Pastelaria e Cozinha do 12º ano da Escola Secundária de Santa Maria da Feira receberam os produtores Diogo Almeida e Joaquim Pinto, que lhes transmitiram os segredos do pão doce secular feirense, numa sessão de aprendizagem com início marcado para as 14h00. Os estudantes confeccionaram, com a supervisão dos produtores, fogaças de cerca de 400 gramas, que acabariam por ser dadas a degustar ao público ao final da tarde, num banquete que ocupou a cantina do estabelecimento de ensino. Apesar de já terem confeccionado na Escola fogaças em miniatura, esta foi uma experiência “diferente”. Os alunos dividiram-se por entre a sala dedicada à confecção da fogaça, e os primeiros passos foram dados: depois de feita, a massa foi colocada a mexer, numa batedeira.

