Três artistas feirenses em ‘IMODO’

Exposição coletiva com recursos endógenos

Fábio Araújo, Francisco Oliveira e Inês Coelho da Silva são três feirenses formados em Belas Artes que se juntam na Biblioteca Municipal para a exposição ‘IMODO’. A exposição, que será inaugurada no dia 14 de setembro, às 17h00, estará patente até ao dia 26 de outubro, visitável de segunda a sábado entre as 10h00 e as 19h00.

“O trabalho da arte no qual o artista experimenta toda a sua criatividade, inteligência e capacidade de pensar as coisas, pensar sobre as coisas e reintegrá-las na vida (ou no mundo) como coisa transformada”, diz o professor Jorge Marques, a propósito da próxima exposição a ocupar as paredes da sala polivalente da Biblioteca Municipal, já no próximo dia 14 de setembro.

