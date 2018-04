Três dias de “Invasões francesas” em Arrifana

Entre 13 e 15 de Abril as Invasões Francesas, de 1809, que marcaram a história do povo de Arrifana, e do concelho de Santa Maria da Feira, são relembradas na freguesia. Integrado no programa oficial da V Capital da cultura do Eixo Atlântico, o evento será uma lição de história para todos aqueles que visitarem Arrifana.

Durante três dias, haverá actividades culturais, animação de rua e uma encenação histórica a não perder. No dia 13, às 15h00 terá lugar a Palestra “Arrifana e as Invasões Francesas”. Roberto Carlos Reis CEGOT – Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território das Universidades de Coimbra, Porto e Minho, na Escola E.B. 2,3 de Arrifana. Às 19h00 decorrerá a abertura da Feira Peninsular, no Largo Manuel José Pereira e às 21h00 o Concurso pastel oficial “O melhor Napoleão de Arrifana”.

