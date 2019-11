Tribunal de Trabalhos de Santa Maria da Feira recebe nova casa

Obra implicou um investimento superior a 600 mil euros

Está concluída a empreitada de remodelação da Ala Norte do antigo Palácio da Justiça de Santa Maria da Feira, promovida pelo IGFEJ, para reinstalação do Juízo de Trabalho.

Instalado num edifício de reconhecido valor arquitetónico, projetado pelo Arquiteto Viana de Lima, inaugurado em 1991, o antigo Palácio da Justiça de Santa Maria da Feira, sito na Rua Dr. Alcides Strech Monteiro, foi alvo de uma remodelação geral que teve como finalidade a adequação funcional do piso térreo para acolher os serviços da Instância de Trabalho de Santa Maria da Feira.

A empreitada, da responsabilidade do IGFEJ – Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – representou um investimento de 622 mil euros, no edifício propriedade da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a quem coube o desenvolvimento do projeto através de uma parceria entre as duas entidades públicas.

A obra incidiu numa área aproximada de 910 metros quadrados, contemplando trabalhos de reabilitação assentes na reorganização dos espaços, na substituição dos vidros e da cobertura e, entre outros, na remodelação das instalações e equipamentos elétricos, das infraestruturas de telecomunicações e sistema estruturado de cablagem e de segurança.

