Tribunal de Trabalho regressa ao Palácio da Justiça da Feira

O Governo autorizou o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça a investir mais de 600 mil euros para remodelar o antigo Palácio de Justiça de Santa Maria da Feira, que está encerrado há quase dez anos.

A portaria assinada pelo secretário de Estado do Orçamento e pela secretária de Estado Adjunta e da Justiça que autoriza este investimento foi publicada na última quarta-feira em Diário da República.

“O objectivo é recuperar a parte norte do edifício para levar para lá tudo o que tem a ver com a instância de Trabalho, nomeadamente magistrados e funcionários, libertando o espaço que estão a ocupar atualmente no edifício onde funciona o Tribunal da Feira”, disse à agência Lusa o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Paulo Brandão.

A intervenção prevê, entre outros trabalhos, a alteração da compartimentação, substituição da cobertura, reparação e pintura de paredes interiores, a instalação de tetos suspensos, reparação de caixilharia e a execução das instalações, instalação dos equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

Leia mais na edição impressa do Jornal N