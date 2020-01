Unidas pela costura para vestir crianças carenciadas

Dos 60 grupos espalhados por Portugal, Santa Maria da Feira é o maior com 180 voluntárias e a meta para o próximo mês será de 1500 peças

O Dress a Girl Around the World é um projeto americano que chegou a Portugal em 2006 e destina-se a oferecer peças de roupa (vestidos e calções) a meninas que “nunca tiveram peças novas”, fazendo-as sentirem-se “cuidadas, protegidas e amadas”.

O Presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, marcou presença no 14.º Encontro do projeto Dress a Girl Around the World. O grupo de Santa Maria da Feira foi criado por uma apaixonada pela costura criativa, Virgínia Familiar, que reuniu uma centena de voluntárias entusiastas para ajudar a vestir crianças dos quatro continentes. Além da componente solidária, o projeto destaca-se pela vertente social de combate à solidão. O mapa à entrada assinala os lugares onde já chegaram os vestidos costurados pelas voluntárias do Dress a Girl Around the World – Grupo de Santa Maria da Feira. Um total de 3973 peças que já vestem meninas de quatro continentes. A maioria tem como destino África, mas também já foram enviados vestidos para a Tailândia, Índia, México e Brasil.

As fotografias das crianças sorridentes e com vestidos coloridos preenchem as paredes do Centro Paroquial de Mosteirô, onde o grupo se reúne e costura, e Virgínia Familiar, a mentora, recorda a primeira peça que saiu das suas mãos: “Quando vi uma menina com um vestido costurado por mim, não contive as lágrimas”.

