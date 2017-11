Várias entidades unem-se no combate à violência doméstica no Concelho

No dia 25 de Novembro assinalou-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, e foi também o dia em que se assinalaram dois anos do projecto GAIV – Gabinete de Apoio e Informação à Vítima. A estrutura, que veio transformar o apoio à vítima e a investigação do crime de violência doméstica, tem actuado no nosso território com a descrição necessária ao braço legal. A Procuradora da República, Susana Saavedra (coordenadora da 2ª secção do DIAP de Santa Maria da Feira – Unidade Especializada em Violência Doméstica e Crimes Contra a Liberdade e Auto-Determinação Sexual), e Amélia Carneiro (Psicóloga da Câmara Municipal coordenadora do Projecto Direitos & Desafios – CLDS 3G), responsável do Espaço Trevo, revelaram ao Jornal N o que se faz de diferente no gabinete de Santa Maria da Feira e porque é que o modelo pode ser exemplo no resto do país.

Como é que surgiu o Gabinete de Informação e Apoio à Vítima (GAIV)?

Procuradora da República, Susana Saavedra: Todo este processo teve o seu início em Setembro de 2014, com a reforma do mapa judiciário. Com esta reforma fixou-se uma nova matriz territorial das circunscrições judiciais. Para efeitos de organização judiciária o território nacional passou a estar dividido em 23 comarcas. A comarca de Aveiro é constituída por dois núcleos: Santa Maria da Feira e Aveiro onde foram criados dois DIAP’s (Departamento de Investigação e Acção Penal). O DIAP de Santa Maria da Feira divide-se em duas secções: a 1.ª secção que investiga a criminalidade económica e financeira e afins e criminalidade violenta e organizada, e a 2.ª secção investigava toda a restante criminalidade. Desde o início, que na Comarca de Aveiro (DIAP de Aveiro – núcleo de Aveiro e Santa Maria da Feira) se sentiu que, este tipo de criminalidade necessitava de um tratamento especial, uma vez que tem tempos, intervenientes e contornos muito diferentes da restante criminalidade investigada nas secções genéricas no DIAP.

