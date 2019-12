VGP Park anuncia investimento de 20 milhões em Nogueira da Regedoura

Empresa de parques industriais e logísticos estará instalada em Nogueira da Regedoura e prevê a criação de 195 postos de empregos

Na passada terça-feira, 26 de novembro, a multinacional de parques industriais e logísticos, VGP Park, anunciou ao público a escolha do concelho de Santa Maria da Feira para a instalação do seu primeiro projeto em Portugal. O local do parque industrial e logístico será na freguesia de Nogueira da Regedoura, com dimensões superiores a 30 mil metros quadrados de área coberta, o que perfaz um investimento total de 20 milhões de euros. A implantação do investimento deverá proporcionar a criação de 195 postos de emprego e as construções deverão estar concluídas a dezembro de 2020, adiantou o CEO da VGP Park, Jan Van Geet.

Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, anunciou que este projeto começou a ser trabalhado “há alguns meses atrás” e que, nos próximos dias, as construções do parque iriam tomar o seu início. “Este é um modelo de negócio que está muito em voga por todo o mundo em que a empresa de logística investe e, depois, arrenda a outras empresas. É mais uma ferramenta para atrair investimento internacional.”, afirmou o edil.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.