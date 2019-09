Viagem Medieval da Feira registou 700 mil visitantes em 2019

Em 2020 será recriada a Batalha de Aljubarrota

A Viagem Medieval que durante 12 dias ocupou 34 hectares do centro de Santa Maria da Feira terminou com registo de 700.000 visitantes, revelou a organização, anunciando para 2020 a recriação da Batalha de Aljubarrota.

Apontada como a maior recriação histórica da Europa, a iniciativa, promovida pela autarquia, através da empresa municipal Feira Viva e pela Federação das Colectividades Locais de Cultura e Recreio, envolveu o trabalho diário de mais de duas mil pessoas e 400 voluntários, assegurando 1700 performances de animação com um orçamento global e auto-sustentável de 1,5 milhões de euros.

Paulo Sérgio Pais, director-geral do evento, contou à Lusa: “Tínhamos a expectativa de este ano superar os 700.000 visitantes da edição de 2018, mas houve dois dias de chuva persistente em que chegámos a cancelar espectáculos por falta de condições e isso prejudicou a afluência de quarta e quinta-feira”. Mesmo assim, a procura registada nos restantes dias do evento permitiu atingir os mesmos totais da edição de 2018 e proporcionou até novos recordes. “Este sábado tivemos a maior afluência de sempre em 23 edições da Viagem, ao receber 70.000 visitantes no recinto e no domingo também ficámos muito perto disso”, acrescentou.

