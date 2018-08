Viagem Medieval – Abertura das Portas do Reino

O centro histórico vestiu-se a rigor para a abertura da edição de 2018 da Viagem Medieval, que aconteceu na passada quarta-feira, 1 de Agosto, pelas 15h00, na Praça da Nau. Embarcação essa onde estiveram dispostos os rostos do evento, e de onde foram proferidas palavras de ordem para o povo feirense que assistia, apesar do calor que se fazia sentir. “Eu, Emídio Sousa, pela graça dos povos, Presidente deste Concelho, a quantos esta carta ouvirdes, saúde! Querendo fazer graça e mercê de forma acostumada ao concelho e a todos os homens bons desta cidade, mandamos que se faça e se possa fazer, no dito lugar da Feira, de hoje em diante, até aos 12 dias do mês de Agosto do ano de Cristo de 2018, a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria. Com este sentimento de boa crença e de grande mercê, que aqui se viva a paz da Feira” – afirmou o Presidente da Câmara. O testemunho real chegaria poucos minutos depois. Ao longe, a música anunciava a chegada de D. Pedro I ao recinto, a cavalo, e também ele trazia palavras de ordem para a audiência. “Senhores e homens bons de todo o concelho: eu, Pedro, pela graça de deus, Rei de Portugal e do Algarve, ao serviço da justiça e da boa governança dos meus reinos e meus povos, faço saber que durante os próximos 11 dias do mês de Agosto, estarei hospedado em Terra de Santa Maria, que é de meu senhorio”

