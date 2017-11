Violência Doméstica – ABC da Justiça

A 5ª Edição do “Envolve-te no Desafio”, vai realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de Novembro de 2017. Durante três dias vão decorrer diversas actividades tendo por base três eixos de intervenção: I-Emprego Formação e Qualificação; II-Intervenção Familiar e Parental; III-Capacitação da Comunidade e das Instituições. O principal objectivo é reforçar as respostas que o Direitos & Desafios tem vindo a disponibilizar para a comunidade. O Espaço Trevo – Gabinete de Intervenção na Violência Doméstica (acção do eixo II do projecto Direitos & Desafios CLDS 3G) – irá promover em pareceria com o DIAP de Santa Maria da Feira – Unidade Especializada em Violência Doméstica e crimes contra a liberdade e auto determinação sexual, uma sessão intitulada: ABC da Justiça: passo-a-passo dos processos de violência doméstica e a sua articulação com a jurisdição de família e menores. A sessão realizar-se-á no dia 22 de Novembro, das 17h30 às 19h00 no Europarque de Santa Maria da Feira. A sessão vai decorrer sob o formato de mesa redonda com a participação de diversos intervenientes e representantes de instituições que asseguram a gestão dos processos: Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), Ministério Público, Tribunal de Instrução Criminal, Tribunal de Família e Menores, Instituto Nacional de Medicina Legal e Espaço trevo.

O objectivo de realizar a sessão com abertura à comunidade em geral, possibilita o esclarecimento de dúvidas sobre os procedimentos no âmbito dos processos-crime de Violência Doméstica e a articulação com a jurisdição do Tribunal de Família e Menores.

Assim, a equipa do Espaço Trevo reuniu um conjunto de questões mais comuns apresentadas pelas vítimas no âmbito do acompanhamento e estas serão colocadas aos diversos intervenientes da mesa redonda. No final, o público terá a possibilidade de colocar questões que não tenham visto respondidas no decorrer da mesa redonda.