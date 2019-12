“Visionarium” regressa em Abril como espaço dedicado à ciência e aventura

Espaço será aberto ao público, mas deverá funcionar mediante marcação

A marca Visionarium, vendida pela Associação Empresarial de Portugal após desativação do respetivo museu de ciência em Santa Maria da Feira, regressará em abril de 2020 como espaço pedagógico, lúdico e desportivo, revelou na passada quarta-feira um dos novos proprietários. O antigo Visionarium funcionava num edifício próprio do centro de congressos Europarque, mas esse espaço encerrou em abril de 2018 e, entretanto, imóvel e respetiva marca ficaram afetos a diferentes entidades: o prédio do ex-museu foi comprado pela empresa de software IT Center, enquanto o nome “Visionarium”, os seus equipamentos lúdico-científicos e os direitos de imagem das respetivas produções multimédia foram adquiridos pela sociedade constituída em partes iguais pelo Colégio das Terras de Santa Maria e pela empresa Aventuresca.

Nuno Moutinho é o diretor do Grupo Escola Global, que detém o referido colégio e outros estabelecimentos de ensino, e revelou: “Acabámos de criar com a Aventuresca a Associação Visionarium, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, e o nosso objetivo é que em abril possamos abrir um novo espaço dedicado à ciência, como antes, e agora também ao desporto de aventura”. A localização do novo Visionarium “ainda não está fechada”, mas, “em princípio”, a estrutura continuará a funcionar no Europarque, embora mudando-se do antigo imóvel para uma secção ainda por explorar no edifício vizinho do próprio centro de congressos.

