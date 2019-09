Visita da Comissão Permanente da Assembleia Municipal à ANDST

Abordaram-se questões como os níveis de sinistralidade laboral, patologias profissionais e a morosidade dos processos

No passado dia 9 de setembro, segunda-feira, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira visitou a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho, na sequência do voto de louvor aprovado em Assembleia Municipal.

“Tivemos a oportunidade de visitar um dos dois locais que existem de atendimento, o de Santa Maria da Feira, e abordar o trabalho que ali é desenvolvido. Falamos sobre a realidade dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais com maior prevalência no Concelho. Os partidos tiveram a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas. Penso que falarei por todos se disser que constatamos a justeza do voto de louvor que atribuímos e que esta visita foi também útil para divulgarmos o trabalho que ali é desenvolvido e que pode ser aproveitado, de forma gratuita, por todos os trabalhadores”, afirmou o presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.