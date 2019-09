Visita do Provedor Adjunto Municipal à ANDST

As entidades concordaram numa colaboração mútua de forma a assinalar as principais dificuldades para a “efetivação dos direitos das pessoas com deficiência”

No passado dia 29 de agosto, a ANDST (Associação Nacional Dos Deficientes Sinistrados No Trabalho) recebeu a visita do Provedor Adjunto da Provedoria Municipal dos(as) cidadãos(as) com deficiência, o arquiteto António Sá Pereira.

Nesta visita, abordaram-se “variadíssimas matérias, muitas das quais nos são comuns: como a persistência de barreiras arquitectónicas, os lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada (PCMC), não só no espaço público como no espaço privado, mas de utilização pública (hipermercados), ocupados indevidamente”. Abordaram ainda os estacionamentos “em cima dos passeios” e a persistência de “muitos outros obstáculos e outros novos que surgem, como a deposição dos lixos e os recetores da reciclagem postos nos passeios e passeios que muitos dos quais com menos de um metro de largura”.

