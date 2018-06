Voluntários precisam-se: Rir com os avós

Até 22 de junho, estão abertas as inscrições para o voluntariado do Dia Metropolitano dos Avós, que terá lugar no Europarque, no dia 26 de julho. O evento é organizado pela Área Metropolitana do Porto em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e todos podem ajudar, sempre com alegria no rosto. O Banco Local de Voluntariado e a cooperativa Casa dos Choupos apelam aos interessados em participar como voluntários nesta grande festa dos avós para que tragam boa disposição e disponibilidade, contribuindo para que este encontro seja um dia inesquecível para todos os seniores da AMP presentes no Europarque. As inscrições dos voluntários devem ser formalizadas através de formulário disponível em https://goo.gl/bHkdeC. Para mais informações e esclarecimentos, os interessados devem contactar através do e-mail banco.voluntariado@cm-feira.pt ou telefones 256 374 856 e 256 370 800.