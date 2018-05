YouClap: bater palmas ao desafio constante

A YouClap é uma aplicação de telemóvel, lançada de forma oficial no final de Março de 2018, e o seu trabalho é baseado no poder e popularidade crescentes dos desafios online, enquanto fios condutores de pessoas. Certamente já terá ouvido falar no “Ice Bucket Challenge”, ou até no “Mannequin Challenge”, e é aqui que toda a dinâmica começa: a YouClap quer ser uma nova ferramenta de interacção entre utilizadores, juntando amigos, marcas e pessoas influentes como meios para promoção do convívio virtual, ao incentivar a promoção de desafios entre os utilizadores. O Jornal N conversou com o mozelense José Rocha, CEO e Co-fundador da aplicação, para desvendar todo o processo e perceber como se parte de Santa Maria da Feira para o Mundo, através do click e da partilha de experiências.

Primeiro passo: A lacuna no mercado

A popularidade crescente das redes sociais é inegável e existem já uma série de plataformas, utilizadas diariamente por milhares de utilizadores, como o Facebook, o Twitter, o Instagram ou até mesmo o Youtube. No entanto, nenhum destes caminhos já abertos foi criado e pensado para a promoção de desafios, e a YouClap surge neste vazio tecnológico, de forma a dar resposta aos milhares de desafios que são criados diariamente. “A ideia do YouClap surgiu precisamente porque eu andava à procura de uma plataforma para desafiar outras pessoas, porque sempre adorei competir entre amigos. Como não havia nenhuma app do género e as redes sociais também não eram ideais, achei que era um projeto que valia a pena desenvolver” – afirma José Rocha.

