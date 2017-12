Zoourbanidade acabou o percurso em Santa Maria da Feira

No dia 13 de Dezembro terminou a itinerância da ZOOURBANIDADE em Santa Maria da Feira. Na rota da cidadania deste projecto destinado a divulgar e praticar competências ambientais e cívicas estiveram, durante 17 dias, 14 estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico do concelho. A viatura de grandes dimensões transformada explora conteúdos de educação ambiental que visam alertar para a exigência de urbanidade na utilização do espaço e equipamentos públicos, enquanto princípio de salvaguarda de direitos e deveres individuais, fazendo uso de uma estratégia animista, que associa condutas negligentes ou assertivas às metáforas inspiradas nos comportamentos da “bicharada”.

