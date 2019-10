Conferência “O Futuro do Trabalho” reúne conceituados oradores em Santa Maria da Feira

Promovida pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, em parceria com o Jornal de Notícias, a Conferência “O Futuro do Trabalho” terá início às 09h00 e preencherá a manhã do Fórum Bizfeira, para debater as mais variadas questões que se prendem com o futuro do trabalho: Como vai ser o mercado de trabalho no futuro? Que novos desafios se colocam ante o desenvolvimento tecnológico, a robotização e o fenómeno da digitalização? De que forma é que as novas formas de relacionamento profissional podem influir nos processos de fabrico e na prestação de serviços? Ainda há empregos para a vida ou estamos condenados à mobilidade e à precariedade?

“Pessoas e empresas mais informadas estarão melhor preparadas para abraçar os constantes desafios que as sociedades modernas impõem”, lê-se em comunicado. “O Futuro do Trabalho” foi o tema escolhido para a conferência que leva ao Fórum Bizfeira, na manhã do dia 17 de outubro, vários oradores especialistas e de “conceituada reputação profissional”, lançando a discussão e reflexão sobre esta temática.