Eles são dois jovens, cheios de todas as possíveis ideias que, um dia, poderão mudar o Mundo. Ricardo Brito e Bruno Souza são os rostos da comunidade jovem feirense, e também os mais recentes eleitos no Projeto Jovem Autarca, que visa trazer os mais novos para o espectro político e dar-lhes uma voz. Ricardo Brito faz o balanço de um mandatoque agora termina, e “pendura as chuteiras” enquanto Bruno Souza as calça e prepara o novo trajecto para o ano que se avizinha.

