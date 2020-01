“Conversas, em Alternativa” em torno da fogaça em Lobão

No próximo dia 21 de Janeiro, pelas 21h00, o ciclo “Conversas, em Alternativa” regressa sob o mote “à volta da fogaça, do forno e do café com borra” à pastelaria Lurdes Magalhães, em Lobão. Imagine: uma noite de sexta-feira fria, uma casa, uma lareira acesa. Sobre a grande mesa da sala, uma cevada quentinha aguarda que a borra assente, antes de ser servida. À volta da mesa, quem apareceu para conversar sobre as tradições da doçaria da região. Para acompanhar, fogaça e regueifa doce, à boa maneira da Feira.