Debate de ideias regressa ao Dolce Vita ovar

O Dolce Vita Ovar acolhe entre 17 e 19 de outubro a 2ª edição do ALL Ovar, uma iniciativa que envolve conferências e exposição empresarial e institucional, no âmbito das temáticas do Turismo, da Inovação e do Empreendedorismo.

Ao longo dos três dias, o auditório do Dolce Vita Ovar será o palco de conferências e a galeria receberá a exposição, que reunirá mais de 20 stands de diversas áreas de atividade, desde o recrutamento à decoração, da construção à metalomecânica, da saúde à intervenção e apoio social e comunitário, entre outros.

No primeiro dia do evento, 17 de outubro, estará em destaque o tema “Empreendedorismo em diferentes gerações”, com Terry Hamill, da Brave Generation Kids Club, José Rocha, da You Clap, e Hugo Mendes, Fundador do Grupo Mestre.