Desejos no Museu Convento dos Lóios

O menino João, de 7 anos de idade, entregou já a sua carta escrita ao Pai Natal na passada quinta-feira no Museu Convento dos Lóios; “Desejo que a escola corra bem, que passe de ano, que tenha muitos amigos e com muito amor para todos”.

Nessa manhã do dia 6 de dezembro estiveram presentes várias famílias e a Escola Básica nº 2 de Santa Maria da Feira que levou as crianças a descobrir o Universo do Pai Natal, mais concretamente a Magia da Carta. A educadora Emília Silva explica que “Hoje, as crianças são convidadas a escrever a carta para o Pai Natal e deixá-la no marco (…)” onde, posteriormente, a personagem emblemática da época natalícia irá responder aos seus desejos.

