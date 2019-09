Desporto Plural inicia nova temporada

Ténis de mesa, futsal, boccia e natação

O calendário de atividades do Desporto Plural arranca no dia 1 de outubro, com treinos às terças, quartas e quintas-feiras. O projeto de inclusão pelo desporto é aberto a toda a comunidade, independentemente da idade, sexo ou capacidade.

O calendário de atividades do projeto Desporto Plural reinicia no próximo dia 1 de outubro. Resultante da parceria entre Provedoria Municipal para os cidadãos com Deficiência e Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, nasceu este projeto de inclusão pelo desporto, aberto a toda a comunidade, independentemente da idade, sexo ou incapacidade.

As modalidades do projeto incluem ténis de mesa, futsal, boccia e natação adaptada. Os treinos realizam-se às terças, quartas e quintas-feiras, no caso do ténis de mesa; às terças e quintas para o boccia; e às terças-feiras há futsal e natação. As atividades decorrem no Pavilhão da Lavandeira, Pavilhão Municipal de S. João de Ver e Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.