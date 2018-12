Destruição de carros para roubar faróis

Dois homens destruíram parcialmente dois carros para roubar os faróis da frente e traseiros no stand “Alta Rotação” em Sanfins na EN223. O assalto ocorreu por volta 2h40 da manhã de terça-feira e foi estimado um prejuízo de cinco mil euros.

As imagens foram capturadas aquando do furto através do sistema de vigilância; encontram-se agora na posse do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Santa Maria da Feira e são fundamentais para a identificação dos dois assaltantes que atuaram de cara destapada.

