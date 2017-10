“Biz Empreendedor” é o novo concurso de ideias à procura de projectos inovadores

A iniciativa é promovida pelo projecto Direitos & Desafios, nomeadamente pela acção ALPE – Agência Local em Prol do Emprego, com o apoio do Município de Santa Maria da Feira através do Projecto Bizfeira.

O concurso é dirigido a pessoas com mais de 18 anos que habitam no concelho de Santa Maria da Feira ou de outros cidadãos que não habitem, mas que pretendam instalar a sua actividade económica no concelho.

As candidaturas ao Concurso de Ideias de Negócio “Biz Empreendedor” encerram no próximo dia 15 de Novembro às 23h59.

Para concorrer deve aceder à plataforma Impulso Empreendedor http://impulsoempreendedor.bizfeira.com/ e consulte as normas de participação Qualquer esclarecimento adicional, deve contactar:

ALPE | 256 372 076 | alpe@direitosedesafios.com Bizfeira | 256370803 | gdee@cm-feira.pt

Leia mais na edição impressa do Jornal N