Bizfeira abre as portas dos EUA

“As PME na economia global” é o mote do Fórum Bizfeira 2018, organizado pela Câmara de Santa Maria da Feira. O evento decorre no dia 11 de outubro, no Europarque. Um dia e a oportunidade por excelência para as empresas do nosso concelho que ambicionam os mercados internacionais. Empresários, comentadores políticos, gestores, instituições de apoio empresarial vão proporcionar às nossas empresas a oportunidade de estabelecer parcerias com 12 países.

Os grandes desafios da economia global, a competitividade, a definição de estratégias, as alterações organizacionais, a qualificação dos recursos humanos para a internacionalização, são alguns dos temas em destaque.

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, abre o Fórum Bizfeira às 9h15, seguindo-se o lançamento do vídeo e brochura promocionais do concelho feirense. Jorge Gabriel, administrador da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento; Gonçalo Terenas, conselheiro de Portugal no Mundo; e Rafael Patiño, conselheiro comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal; integram o painel dos oradores da manhã.

