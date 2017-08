Bone Easy traz tecnologia de ponta para o Europarque

O Presidente da Câmara Emídio Sousa anunciou, no início da semana, a vinda da Bone Easy para o Europarque, para a zona da Lenitudes onde se criará “um cluster de saúde”.

O presidente da Câmara afirmou que esta é uma empresa na área da Biotecnologia que está a trabalhar com a Câmara “há mais de um ano”. O projecto de instalação da empresa está em fase de aprovação pela Câmara e envolve 5000 metros quadrados de terreno.

Rui Coelho, um dos fundadores da Bone Easy, explicou ao “Jornal N” que o projecto vai para além de trazer a empresa de Ovar para a zona do Europarque, “o que vai acontecer na Feira é um edifício de incubamento e acolhimento de empresas da área biotecnológica, com 600 metros quadrados de área com sala de ambiente controlado, que é essencial para a criação de dispositivos médicos”.

O gestor de projectos da empresa, que fabrica substitutos ósseos e implantes para a área maxilo-facial individualizados, já tem mais cinco empresas para ocupar o espaço que estará pronto no final de 2018. Uma delas é de software médico totalmente inovador, que permite ao próprio técnico de saúde desenhar em 3D os dispositivos médicos para o paciente, outra é na área de tratamentos com células.

“A Bone Easy vai ser a empresa mãe, que tem capacidade por já ter instalações próprias e processos produtivos, mas esta ideia surgiu durante o seu processo de passar de projectos que saíram de universidades para o mercado. Nessa altura deparamo-nos com essa dificuldade e percebemos que as empresas em Portugal poderiam fazer coworking produtivo, com laboratórios e salas que podem ser utilizados por várias empresas” – explica.

Leia mais na edição impressa do Jornal N