Chiadofarma: A Saúde adaptada aos Tempos Modernos

A Rua Dr. Cândido Pinho, na zona central de Santa Maria da Feira, viu a sua oferta de serviços reforçada no passado dia 24 de Novembro. Foi nesta data que a Chiadofarma, uma parafarmácia onde poderá adquirir os seus medicamentos não sujeitos a receita médica, abriu portas. O espaço trouxe o glamour, a história e o simbolismo do Chiado para território fogaceiro, com o intuito de servir com qualidade, competência e rigor. Entre as várias áreas comercializadas, poderá encontrar produtos de dermocosmética, higiene oral, puericultura, material de penso e cuidados capilares. Para além desta oferta variada e do serviço de atendimento personalizado, a Chiadofarma dispõe ainda de tratamentos, aconselhamento e consultas (por marcação) nas áreas de Nutrição, Terapia da Fala, Podologia, Psicologia, Massagens e Mini Faciais.

Se a montra variada de produtos e serviços ainda não o convenceu a visitar o espaço, saiba que a Chiadofarma poderá ser a alternativa ideal às filas de espera que muitas vezes se acumulam nas farmácias mais tradicionais. Com um atendimento rápido, mas sem descurar a vertente informativa, o espaço adapta-se às exigências do dia-a-dia, e é uma alternativa destinada à população local activa. “As pessoas vivem, cada vez mais, de forma acelerada. Tendencialmente, a farmácia tem um público mais idoso, que é também a faixa etária mais medicada, e também são utentes que exigem que a explicação seja feita de outra forma. Aqui, na Chiadofarma conseguimos responder mais facilmente às necessidades daquele nicho de mercado que é a população activa, sem esquecer, como é óbvio, todos e quaisquer esclarecimentos ou explicações relacionadas com a medicação. Apenas abrimos há duas semanas, mas já ouvimos a rapidez no atendimento como sendo uma vantagem” – afirma a Dra. Cristiana Cardoso, Responsável Técnica da Chiadofarma.

A ideia é, também, a de alargar o conceito tradicional da palavra “farmácia”. “De certa forma, a nossa variedade de serviços visa, também, mudar a percepção que o público poderá ter de uma farmácia. Julgo que a farmácia, enquanto espaço, está com uma conotação muito negativa. Se as pessoas vêm até nós é porque, à partida, estão mal, e através dos nossos serviços queremos, também, proporcionar uma boa experiência de compra aos nossos utentes, criando precisamente a ideia contrária: se vieram até nós, então aqui estarão bem” – garante a Responsável. Com um método de actuação que incide, prioritariamente, na prevenção de doenças, poderá visitar a Chiadofarma de segunda a sábado, entre as 08h30 e as 20h00 (sem intervalo para almoço). O balanço da experiência, até ao momento, tem ido “ao encontro” das expectativas, mas o futuro promete, e a Chiadofarma não ficará por aqui. O próximo passo será o lançamento da sua loja online. Por isso, mantenha-se atento às novidades. A Chiadofarma está localizada na Rua Doutor Cândido de Pinho, n.15, tendo como contactos telefónicos os números 256133291 e 910319358.

