Edifício do IDIT transformado em hotel de 4 estrelas após obras de 3ME

O edifício desativado do Instituto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDIT), em Santa Maria da Feira, está a ser transformado num hotel de 4 estrelas, revelaram na passada quinta-feira os promotores, avaliando o investimento em três milhões de euros. Situado nas proximidades do centro de congressos Europarque, o imóvel estava desocupado há vários anos e foi adquirido entretanto pelo grupo Douro Suites, que agora vai acrescentar a nova unidade no distrito de Aveiro ao hotel que já vem gerindo desde 2016 em Baião, no distrito do Porto. A diretora da cadeia Douro Suites, Cláudia Amaral, revelou que em causa está o que descreve como “um caso de amor à primeira vista”, já que o edifício do IDIT a impressionou pela sua “traça de tijolo muito bonita”, caracterizada por linhas retas, janelas altas e amplas, um jardim interior e uma envolvente geral bastante arborizada. O tom fantasmagórico do local, tal como se encontrava antes do restauro, também marcou a empresária: “Ainda havia blocos abertos com a caneta em cima, como se as pessoas não contassem deixar o edifício e lá tivesse ocorrido uma tragédia súbita que levasse toda a gente a abandoná-lo de repente”.

A empreitada de requalificação teve início em maio de 2018 e envolveu sobretudo o derrube de paredes para reorganização do espaço interior, agora disposto de forma a acolher 20 quartos duplos, seis single, duas suites com “kitchenette”, um bar com lareira e um ‘spa’ com piscina interior. Restaurante não existirá porque o Douro Suites da Feira tem acesso pedonal aos jardins do Europarque e, por isso, vai estabelecer uma parceria com o espaço de restauração já a funcionar junto ao lago desse parque verde e empresarial.

