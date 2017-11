Emídio Sousa vai promover parcerias entre empresas suecas e corticeiras do concelho

O presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, visitou a semana passada a Câmara de Comércio de Gotemburgo, na Suécia, e trouxe algumas novidades para as empresas do concelho. Emídio Sousa afirmou, em conferência de imprensa, que as áreas das ciências da Saúde e Vida, Tecnologias, Industria automóvel e Construção Civil são as apostas de Gotemburgo actualmente. A utilização da cortiça na construção civil “entusiasmou” os empresários suecos, pelo que o autarca quer promover o encontro de interesses com as empresas do concelho.

