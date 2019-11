Garland Logística renova com ECCO

Empresa de calçado, sediada em S. João de Ver, alcançou 1,31 biliões de euros em vendas, no ano de 2018

A Garland Logística renovou o contrato com a ECCO, estendendo, assim, uma parceria de confiança que se desenrola há seis anos. A fábrica portuguesa da marca líder mundial no fabrico e comercialização de calçado com tecnologia de injeção direta, em São João de Ver, é uma das poucas do Grupo que entrega operações de logística a uma empresa especializada externa, neste caso, à Garland. Por ano, a empresa portuguesa movimenta cerca de três milhões de pares de calçado da ECCO, o correspondente a 15% das vendas anuais da multinacional dinamarquesa.

A ECCO figura no pódio dos três maiores clientes da Garland Logística – empresa do Grupo português com mais de 243 anos –, ocupando cerca de 40% do armazém do Centro Logístico da Maia II. Além de Portugal, onde está presente desde 1984, a ECCO possui mais cinco fábricas: na China, Indonésia, Eslováquia, Tailândia e Vietname. A Garland assegura todo o processo Logístico de “Outbound” da ECCO Portugal. Por ano, recebe cerca de 32 mil paletes de calçado com origem na fábrica de São João de Ver.

