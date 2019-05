Nova Mercearia Biológica abriu em Santa Maria da Feira

Das mãos do produtor, para a sua mesa

Há um novo espaço na cidade-mãe do concelho feirense onde a preocupação central está centrada na vertente biológica da alimentação. A Vertente dos Sabores, a maior Mercearia Biológica certificada do distrito de Aveiro, abriu portas no passado dia 13 de Maio, com uma oferta de produtos que cruzam vários campos, como a alimentação, a limpeza ou higiene pessoal. A Mercearia Biológica, localizada no nº73 da Alameda do Tribunal, em frente ao Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, é a mais recente aposta de Raúl Santos e Mara Soares. A dupla conta já com uma década de experiência na produção e comercialização de produtos biológicos. “A minha formação foi feita em Engenharia Agrícola. Temos cerca de um hectare e meio de produção própria, muitos dos legumes que cá vendemos na loja acabam por resultar do cultivo da nossa própria terra, assim como vários frutos, como morangos ou bananas. Também fazemos a distribuição para várias outras lojas espalhadas pelo país, e isso faz com que sejamos capazes de recolher os produtos directamente do produtor, no momento em que efectuamos as várias entregas. Aquilo que não é nosso, vem também da terra para a loja” – afirma Raúl Santos. O conceito do espaço passa pelo lançamento de marcas de referência do universo Biológico no contexto europeu, mas que ainda não tenham uma presença assinalável no mercado português. O espaço engloba ainda uma oferta variada, tendo em vista o preenchimento das necessidades da população: aqui, poderão ser encontrados produtos sem açucar, sem glúten, sem lactose, ofertas vegetarianas, carne, escovas de dentes de bambú, vinhos biológicos ou pastilhas para a máquina de lavar a louça. Para cada necessidade, uma resposta sustentável. “Estamos nisto por paixão, é o nosso modo de vida. Como é lógico, temos de tornar o negócio rentável e apetecível, mas não estamos neste ramo por estar na moda. Hoje este é um mundo em crescimento, mas requer cuidados e condições muito específicas, e prestamos atenção a todo e qualquer pormenor” – acrescenta o responsável. Este é o segundo espaço aberto pela dupla, que inaugurou a primeira loja, com o mesmo nome, em Aveiro, em Abril de 2018. A escolha de Santa Maria da Feira para a abertura da mais recente loja prende-se com vários aspectos, entre os quais a lozalização central, a proximidade aos mais variados serviços e a crescente procura pelo mercado biológico. “A nossa opção por abrir este espaço em Santa Maria da Feira está relacionada com o nosso conceito: todos os dias pretendemos trazer aquilo que está em falta para a loja. Assim sendo, e tirando Aveiro, onde já estamos presentes, não existe outra cidade no distrito com mercado para a vertente biológica e que seja próxima” – avalia Raúl Santos, e acrescenta – “Santa Maria da Feira, pela sua localização, acaba por ser também um ponto de encontro central para clientes que temos espalhados por vários concelhos vizinhos. A título de exemplo: um cliente de Oliveira de Azeméis, desloca-se com muito mais facilidade até cá, do que até Aveiro”.

Na Mercearia Biológica, a preocupação não se esgota com a satisfação do consumidor: aqui, o produtor é abordado numa perspectiva local e de proximidade, e sobra ainda atenção para a saúde e para a preocupação com o meio ambiente. “O facto de os produtos passarem directamente das mãos do produtor para o consumidor, para nós, é extremamente relevante, e é algo que traz uma frescura única aos alimentos. Conhecemos toda a gente que trabalha connosco ao nível da produção, mantemos uma relação local e de proximidade com os vários produtores, e isso acaba por nos dar uma confiança elevada na qualidade dos nossos produtos” – diz Raúl Santos. O responsável reforça ainda a presença assídua da Vertente dos Sabores nas mais variadas feiras biológicas realizadas em contexto europeu, incluindo em Nurembergue, na Alemanha, onde toma lugar a maior feira biológica do Mundo. Sempre em busca da novidade e dos mais recentes métodos do saber-fazer, a Mercearia Biológica de Santa Maria da Feira conta ainda com um processo inovador, destinado à conservação e preservação das frutas e legumes: uma sala de temperatura controlada, onde os responsáveis se certificam que o produto mantém o seu melhor estado. Tudo este cuidado e atenção encontram fundamento no tipo de consumidor que visita o espaço. “O consumidor biológico é sempre alguém mais informado, alguém que não concorda com aqueles que são os princípios e as formas de acção da grande distribuição, quer pelas condições laborais, quer pelo esquecimento da parte da produção e do próprio produtor”. Devidamente certificada pela Certiplanet, a Mercearia Biológica da Vertente dos Sabores poderá ser visitada de Segunda a Sexta Feira, entre as 10h00 e as 20h00, assim como ao Sábado, entre as 09h00 e as 19h00. O estabelecimento encontra-se inclusive aberto à hora de almoço, para que possa efectuar as suas compras para a semana e preencher a sua dispensa com os produtos mais saudáveis do mercado sempre que lhe for conveniente.