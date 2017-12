Pai Natal chega hoje ao Dolce Vita Ovar

O Pai Natal já está a caminho do Centro Comercial Dolve Vita, em Ovar. A chegada da maior figura desta época está marcada para esta sexta-feira, às 16 horas. A promessa é de muita festa e diversão, principalmente para os mais novos. A partir de hoje, o Pai Natal marcará presença todos os sábados, domingos e feriados, entre as 11h00 e as 13h00 e as 14h30 e as 19h30.

Ao longo do mês de Dezembro, o espírito de Natal vai invadir o Dolce Vita Ovar com muitas atividades. Nos dias 8, 9 e 10 haverá um Carrossel de Natal gratuito, no dia 10 de Dezembro o palhaço Kiki vai interagir com as crianças e no dia 17 de Dezembro o Centro Comercial acolhe, das 16h às 17h30, um espetáculo de magia que vai marcar o ambiente de festa e alegria.

A programação especial de Natal inclui também vários ateliês aos sábados e domingos, que prometem animar os dias das crianças. “Carta ao Pai Natal” (2 e 3 de dezembro), “Enfeites de Natal” (9 e 10 de dezembro); “Cupcakes de Natal” (16 e 17 de dezembro) e “Mini-Pinheirinhos” (23 e 24 de dezembro). A programação está disponível no site do Dolce Vita Ovar.