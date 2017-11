Segundo o estudo avançado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), baseado em valores de 2016, Santa Maria da Feira é o 5º município mais exportador da Região Norte do País, com 6,4% do valor total de exportações da Zona Norte. Em primeiro lugar está Vila Nova de Famalicão (9,5%), em segundo lugar a Maia (7,1%), Guimarães e Vila Nova de Gaia (ambos com 6,8%), seguidos pelo território feirense.

O valor total das exportações da Região Norte superou os 20 mil milhões de euros em 2016, numa Zona que se mostra cada vez mais competitiva nos mercados internacionais, tendo apresentado um crescimento total de 5,8%, e representado mais de 40% das exportações nacionais.

No estudo pode ainda ler-se que as empresas sediadas na Região Norte do país exportaram produtos no valor de 20,5 mil milhões de euros, tendo realizado importações no valor de 14,7 mil milhões de euros. Em termos de balanceamento comercial, o saldo é positivo em mais de 5,5 mil milhões de euros, de acordo com os dados provisórios avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Relativamente ao concelho de Santa Maria da Feira, a Amorins & Irmãos SA é a empresa mais exportadora do município, aparecendo em sétimo lugar do ranking da Região Norte, seguida pela Amorim Revestimentos, em 31º lugar.

