VGP avança para a construção do seu primeiro parque em Portugal

Em Outubro arranca a construção do primeiro parque industrial e logístico em Santa Maria da Feira e no país

Segundo a Supply Chain Magazine, a empresa promotora de parques industriais e logísticos, VGP, que iniciou atividade em Portugal no início de 2019, anunciou que em Outubro irá arrancar com a construção do seu primeiro parque industrial e logístico em Portugal.

Localizado a 20 km do Porto, junto ao nó de ligação A1/A41, o VGP Park Santa Maria da Feira estará implantado num terreno com uma área superior a 73.500 m2 e a futura infra-estrutura industrial e logística vai dispor de uma área locável superior a 30.000 m2 adequada ao desenvolvimento de diferentes tipos de atividades industriais e logísticas. O parque oferece áreas que podem ir dos 2.500 m2 (superfície mínima) até à totalidade da área do parque para soluções personalizadas e à medida de grandes operações.

