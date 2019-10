Emídio Sousa defende eleição do líder do PSD no próximo congresso

Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, o município mais populoso do círculo eleitoral de Aveiro, defendeu, na passada segunda-feira, que o próximo congresso do PSD, a realizar em janeiro, deve eleger o líder do partido. “Temos um Congresso ordinário em janeiro e não me parece ser necessário antecipar o que quer que seja”, afirmou, quando questionado se considerava que a liderança de Rui Rio está posta em causa pelo resultado das eleições. Para Emídio Sousa, o resultado do PSD nas legislativas “não deixa de ser mau”, pelo que o próximo congresso, a realizar em janeiro, deve eleger a liderança e, se necessário, alterar os estatutos para o fazer, mas não deve ser antecipado. “Nessa altura, qualquer um dos candidatos à liderança deve apresentar as suas candidaturas porque este período serve perfeitamente para toda a gente refletir bem sobre o que quer fazer”, sustentou. Admitindo que não se verificou o resultado “catastrófico” que se chegou a temer, Emídio Sousa considerou que foi, todavia, “um mau resultado, o que para muitas pessoas significa uma saída”. “Uma liderança que tenha uma derrota não sai reforçada. Para muitas pessoas, um mau resultado significa uma saída e neste caso penso que deve haver uma reflexão serena durante os próximos dias”, comentou. Emídio Sousa salientou que, para o PSD, “ter um resultado abaixo de 30% é um mau resultado porque é um partido que deve ser sempre alternativa de governo”.