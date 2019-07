O Mundo dançante regressa pela 41ª vez a Santa Maria da Feira

Com mais de 40 edições no seu histórico, o Festival Danças do Mundo regressou a Santa Maria da Feira e conheceu o seu momento inaugural na passada quarta-feira, dia 17 de Julho, no Parque da Pedreira das Penas. A iniciativa, organizada pela Casa da Gaia – Centro de Cultura, Desporto e Recreio de Argoncilhe, acontece entre os dias 17 e 28 de Julho e, no seu percurso, passará não só pelo Município de Santa Maria da Feira, mas também por Braga, Santo Tirso, Almada, Alcanema e Mondim de Basto, trazendo no seu arsenal dançante grupos provenientes da Croácia, Sérvia, Quénia, Bolívia, México, Peru, Buriácia e Portugal. Um encontro de histórias e de tradições, onde cada colectivo tem o seu tempo e espaço em palco para ali revelar os passos de dança que melhor definem a sua cultura. Em entrevista, Miguel Tavares, presidente da Casa da Gaia, afirma que, enquanto entidade organizadora, a associação argoncilhense se encontra “no concelho certo”. Indo ao encontro das políticas culturais do Município, e “de grandes eventos como a Viagem Medieval ou o Imaginarius”, as Danças do Mundo conquistaram o seu espaço, e reunirão, hoje, já “cerca de 50 mil pessoas” a assistir aos vários espectáculos.

