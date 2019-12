Aanifeira celebra duas décadas ao serviço da comunidade e dos patudos

A Associação dos Amigos dos Animais de Santa Maria da Feira (Aanifeira) celebrou, no passado dia 7 de Dezembro, no Europarque, a comemoração dos eu 20º aniversário. Em entrevista ao Jornal N, a Presidente da Associação, Patrícia Andrade, adianta que poderão estar reservadas “mudanças significativas” para o futuro da Instituição, como o “alargamento” do espaço que cada animal dispõe na respectiva boxe, a criação de condições “mais saudáveis” para os gatos, e ainda uma “adequação” da clínica àquelas que são as necessidades da Aanifeira. A responsável destaca ainda a “necessidade crescente” de apoio a animais errantes e abandonados e os parceiros como o grande segredo da longevidade da Associação.

Atentando nos 20 anos passados: qual foi o segredo da longevidade da Aanifeira?

A necessidade crescente de apoiar animais abandonados e o apoio de inúmeros parceiros.