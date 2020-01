“Aquilo que une Souto e Mosteirô é o bem comum: o querer crescer, o querer desenvolver”

Francisco Andrade, Presidente da União de Freguesias de Souto e Mosteirô, em entrevista

Francisco Andrade cumpre actualmente o seu primeiro mandato na liderança dos destinos políticos da União de Freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô. Até ao momento, o presidente faz um balanço “positivo” do caminho trilhado, reconhecendo que a governação, levada a cabo no contexto de uma União acarreta “responsabilidades redobradas”. Os territórios de São Miguel de Souto e Mosteirô, “irmãos” na União, apresentam “diferenças óbvias” entre si, ultrapassadas com medidas que promovem a união e o contacto entre as forças vivas das “distintas” partes. O socialista Francisco Andrade, que trazia já na bagagem experiência de liderança da Assembleia de Freguesia de São Miguel de Souto, refere que o primeiro par de meses de governação foi algo “difícil”, tendo sido confrontado com “despesas” com as quais não estaria a contar. Hoje, já com a situação devidamente “regularizada”, o presidente encara o futuro, pretendendo continuar a aposta na obra imaterial e material, no auxílio à Educação das crianças, no apoio aos seniores, e identificando como foco obras respeitantes à requalificação do Largo da Igreja de Souto e à recuperação da Zona Industrial de Mosteirô.

Em traços gerais: de que forma avalia o seu mandato até ao momento?

O balanço que faço deste espaço temporal tem de ser, obrigatoriamente, positivo. Faço esta análise tendo em conta aqueles que são os nossos projectos, as nossas ideias: foram organizadas e executadas de forma rápida. O feedback que temos obtido das pessoas que beneficiam das várias medidas que movimentamos tem sido positivo, e é algo do qual nos orgulhamos bastante.

