“As obras sociais, embora sejam “invisíveis”, são de extrema importância”

Paulo Oliveira, presidente da União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, em entrevista

Paulo Oliveira, de 55 anos, cumpre o seu segundo mandato enquanto presidente da União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior. A gestão autárquica da área mais extensa do Município feirense é uma novidade para Paulo Oliveira que, anteriormente, cumpriu funções enquanto arquiteto, engenheiro civil e docente universitário na Escola Superior Artística do Porto. O desafio da política foi aceite e a decisão pública, em 2017, renovou a confiança no mesmo. A revitalização da Piscina Municipal de Canedo, o Parque da Nossa Sr.ª da Piedade e a ampliação do cemitério de Vale são alguns dos projetos que o autarca gostaria de ver concluídos até ao final do mandato, contudo o foco social é a “obra invisível” que mais destaca.

Que balanço faz até agora sobre o seu segundo mandato?

Faço um balanço positivo, visto que aquilo a que nos tínhamos comprometido, em termos de programa eleitoral, tem vindo paulatinamente a ser concretizado. Estamos na reta final e há um conjunto de infraestruturas que os cidadãos terão a oportunidade de ver a nascer. Do meu ponto de vista, temos que inteirar o mandato em dois focos: um tem que ver com as infraestruturas e os equipamentos, o outro é o foco com os cidadãos e a comunidade em geral.

No âmbito das infraestruturas e equipamentos, qual é o maior feito que destaca?

No âmbito das infraestruturas, há três ou quatro pontos essenciais que estão em fase de implementação como, por exemplo, a Piscina Municipal de Canedo que pretendemos ver em obra ainda este ano e o conjunto de pavimentações que são da responsabilidade da Câmara Municipal. Assim como a requalificação total do Parque da Nossa Sr.ª da Piedade, a ampliação do cemitério do Vale e a implementação de um parque urbano, junto ao Campo de Jogos do Padrão, em Vila Maior.

