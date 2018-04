Blogger de Fiães parte para o Mundo em busca das mais bonitas paisagens

“Partimetravelers” é o nome da plataforma onde a fianense Cláudia Ferreira e o namorado, Michal Lastowski, partilham as fotografias e vídeos das suas viagens a algumas das mais belas paisagens do Mundo. O casal vive actualmente no Reino Unido, e está nomeado para a fase final dos UK Blog Awards 2018, na categoria de Fotografia, sendo que o resultado é conhecido já na próximo dia 20 de Abril. O blog, um “projecto conjunto”, está também na fase de votação da competição internacional da Momondo “Open World Awards”.

“A minha terra natal é única, não há outra igual e nela vivi muitas histórias”

Mesmo estando longe, Cláudia Ferreira recorda de perto os tempos da sua infância e adolescência passados, “em grande parte”, na freguesia de Fiães. São tempos que já foram, mas que de vez em quando voltam, onde a blogger se recorda das reuniões familiares, do clima, dos amigos, e até dos “Natais calorosos” em casa dos avós. “Seria impossível descrever tudo o que guardo da terra que me viu crescer. Recordo-me com nostalgia dos verões quentes, das festas em que família se reunia toda para conviver em casa dos meus avós maternos e em que não faltava nada na mesa para petiscar, dos Natais calorosos, dos momentos passados na companhia da família e de amigos” – relembra.

