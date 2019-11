Escolaglobal organiza Semana do Desporto Inclusivo

Entre os dias 25 e 30 de outubro, a escolaglobal promoveu a primeira Semana do Desporto Inclusivo, uma iniciativa no âmbito do projeto MOVE@escolaglobal. Os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos receberam a visita de diferentes atletas paralímpicos, todos eles em destaque no panorama do desporto adaptado português. Ao todo, foram quatro os convidados: a equipa de Boccia do Futebol Clube do Porto realizou uma demonstração da modalidade, junto alunos do 3.º e 4.º anos. A equipa do FC Porto contou com a presença do treinador adjunto Rui Rodrigues, dos atletas Pedro Ferreira, Alice Moreira, e Carla Oliveira, coordenadora do Departamento do Desporto Adaptado dos azuis e brancos e representante da Seleção Nacional, tendo no currículo uma participação nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.