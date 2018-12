Feira quer aderir ao pacto dos autarcas “a curto prazo”

A sala do jardim do Centro de Congressos do Europarque foi palco, na passada terça feira pelas 14h30, de um Workshop acerca das EMAAC (Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas).

O workshop teve como objetivo principal “preparar e dotar os municípios de um conjunto de opções de adaptação que lhe permitam responder de forma inteligente e sustentável às alterações climáticas e às consequências delas resultantes nos territórios e sistemas”.

