Feira terá 60 novos autocarros “amigos” do Ambiente

Auto Viação Feirense avança com investimento na ordem dos 15 ME

A Auto Viação Feirense continua a apostar na modernização da sua frota, estando em processo de aquisição de 60 novos autocarros – 40 a gás e 20 elétricos –, no âmbito da candidatura “Implementação de Autocarros Limpos em Santa Maria da Feira” ao POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recurso com repercussões na melhoria significativa do Ambiente. A iniciativa foi apresentada na passada quarta-feira, 25 de Setembro, e contou com a presença de Gabriel Couto, director geral da empresa, Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e ainda Armando Teixeira, presidente da Junta de Freguesia de Lourosa. O edil feirense classificou a Feirense como um “exemplo de dinamismo e de sucesso empresarial no território,”, acrescentando que as preocupações ambientais não se manifestam só com “palavras bonitas, mas sim com ações concretas, como a que aqui assistimos, a renovação da frota amiga do Ambiente”.

