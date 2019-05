Feira transforma-se num palco gigante para receber Imaginarius’19

Entre os dias 23 e 25 de Maio

O Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua está a chegar a Santa Maria da Feira. É entre 23 e 25 de maio que a cidade se transforma num palco gigante para acolher artistas e companhias nacionais e internacionais, mas também artistas emergentes, associações e artistas locais, e projetos de intervenção criativa e social do concelho, no mais ambicioso evento de artes de rua do país, que integra já a rota dos maiores festivais de artes de rua da Europa.

Ambicioso não só pela qualidade do programa que apresenta, anualmente, com apresentações originais em estreia absoluta na sua programação, mas também pela aposta em criações próprias, as Criações Imaginarius, distinguindo este festival de tantos outros. A dimensão e projeção que já atingiu demonstra-se através do número de espetadores que atrai, e, essencialmente, pelo número de artistas e companhias artísticas.

