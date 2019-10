Fórum Bizfeira debate “O Futuro do Trabalho”

Promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, o Fórum Bizfeira pretende lançar a discussão e a reflexão em torno de um tema de importância no contexto do desenvolvimento económico e social, através de um conjunto de atividades, como uma conferência, biztalks, meetings, speed recruitment e networking, reunindo especialistas de diferentes áreas e empresas.

A conferência “O Futuro do Trabalho”, em parceria com o Jornal de Notícias, marca o arranque, durante toda a manhã, do Bizfeira. A sessão de abertura estará a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, seguida das intervenções do diretor do Jornal de Notícias, do Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Genebra e do Embaixador da República Checa em Portugal. À CIP – Confederação Empresarial de Portugal caberá a apresentação de um estudo sobre o mercado de trabalho focado na região Norte.