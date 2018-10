25º Concurso de Sopas de Souto

Decorreu no passado sábado, dia 29 de Outubro, a 25ª edição do concurso de sopas da Vila S.Miguel de Souto, organizado pela Associação Jovem de Intervenção Social Cultural e Ecológica (A.I.I.S.C.E). A concurso estiveram 18 equipas, todas pertencentes a associações de Souto, num evento que contou com a presença do Vereador do Pelouro da cultura, Biblioteca e Museus Gil Ferreira e com o Ex – presidente da Câmara Municipal de santa Maria da Feira Alfredo Henriques.

Paulo Sérgio Andrade, presidente da associação organizadora do festival, garante que “ foi um sucesso”. “O largo do eleito local estava completamente cheio e vieram muitas pessoas de outras regiões como Porto, Santo Tirso, de propósito para provar as nossas 18 variedades de sopas distintas, que foram desde a tradicional sopa de legumes com produtos da terra até à sopa de vinho. Cá tínhamos um bocadinho de tudo”, afirma o presidente.

Dos três prémios a concurso, a melhor sopa, a melhor coreografia e a melhor decoração do espaço as associações premiadas foram “As Lavradeiras do Ferral”, o “Grupo de jovens as Samaritanas” e a associação “As sopeiras de antigamente”, respetivamente.

Como a ocasião era de festa e o evento celebrava “ bodas de prata” a recordação entregue a todos os participantes tinha de estar à altura.

