No passado dia 16 de Janeiro, o Agrupamento de Escolas de Arrifana foi distinguido com o prémio Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, no auditório municipal de Gaia, onde se celebrou a 15ª edição da iniciativa. O projecto em destaque foi “MakerSpace, um espaço a realizar”, levado a cabo pelos alunos do 3º ciclo, contando com a coordenação da professora Maria Goreti Rocha.

